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وزير الصحة يعقد اجتماعًا ثلاثيا مع نظيريه القبرصي واليوناني لبحث التعاون المشترك

05:58 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار خلال الإجتماع

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كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا؛ لبحث التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان في القطاع الصحي، بحضور وزير الصحة بدولة اليونان الدكتور أدونيس جورجياديس، ووزير الصحة بدولة قبرص مايكل دامانيوس، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أكد على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وقبرص واليونان، وتطلع مصر لتعزيز التعاون مع الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وتعزيز وتبادل الخبرات بين القطاعات الصحية في المجال الصحي والدوائي والبحث العلمي، بما يخدم مصلحة الدول الثلاث بمجال الصحة العامة.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزراء ناقشوا فرص توسيع أوجه التعاون بين مصر وقبرص واليونان في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات من خلال تبادل الوفود من الخبراء والأطباء بين مصر وقبرص واليونان.

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