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"يشبه أوبرا سيدني".. مجدي يعقوب يعلن إنشاء مستشفى للقلب بجوار الأهرامات

05:42 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدكتور مجدي يعقوب

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القاهرة - أ ش أ:

كشف جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أنه يتم الآن بناء مستشفى جديدة بالقرب من الأهرامات من أجل معالجة مرضى القلب.

وأوضح أن تصميم المبنى الذي يشبه أوبرا سيدني، وهذا يدل على أن هذا المشروع سيكون شيئا عظيما.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "تأثير العلوم والتكنولوجيا على تقدم الصحة العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء.

وأشاد "يعقوب" مبادرة التنمية البشرية "بداية" لبناء الانسان المصري وبكل ما تقوم به وزارة الصحة والسكان من جهود في إطار المبادرة والتي تؤكد اهتمامها بمبدأ التكافؤ والمساواة والانصاف بين الجميع، مؤكدا أن مبادرة بداية جديدة هي بارقة أمل للمستقبل.

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