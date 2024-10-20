رغم الظروف الصعبة.. السيسي يشرح تجربة القضاء على فيروس سي

كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تجربة مصر الناجحة في القضاء على فيروس سي بعدما كانت من أكثر الدول من حيث معدلات الإصابة عالميًا.

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: مصر لديها تجربة في طرح الأزمة وكيفية تحويلها إلى منحة وهقول 3 أو 4 أمثلة على تجربة مصر في هذا المجال.

وتابع الرئيس: خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب والبلد كانت في حالة فوضى، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها يحس مفيش حل، لكن الأمر مش كده لأن الأزمات بتوفر منح لوضع حلول لها والتغلب عليها.

وأوضح السيسي: مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة وحرصنا على التعامل بهذه الاستراتيجية، والحفاظ على الأهداف مهما كانت العقبات والأزمات التي تقابل الدولة فحرصنا على التحرك والتعامل معها.

وواصل: فيروس سي كان من أكبر الأزمات اللي بتواجه الدولة في القطاع الصحي، وبمجرد ما لقينا فيه فرصة لعلاج هذا الفيروس الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي اتوفر وعملت حملة قومية ومسح كامل للدولة عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة، عملنا مسح للسمنة والضغط والسكر، بمناسبة علاج الفيروس وبالتالي بقى عندنا بيانات ضخمة جدًا للحالة الصحية في مصر ساهمت بعد كده نبني عليها مسار أكثر تقدمًا.

واستطرد الرئيس السيسي: خرجنا من أزمة فيروس سي بدولة بعد ما كانت من أكثر دول العالم مصابة بالفيروس إلى دولة خالية منه.