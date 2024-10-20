بعد قائمة الأساقفة المعترضين.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأجيل السيمنار العاشر

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا، أعلن فيه عن تأجيل السيمنار العاشر الذي كان يُجرى الترتيب لعقده الشهر المقبل.

وقال المركز الإعلامي للكنسية، في بيانه، إن هذا القرار جاء بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس.

وأوضح أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.

وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء آباء أساقفة رفعوا مذكرة يعترضون فيها على أسماء بعض المتكلمين في سيمنار المجمع المقدس الشهر المقبل.

وأصدرالأساقفة، المذكورين في القائمة، بيانًا أكدوا فيه عدم معرفتهم بمصدر القائمة المتداولة ولا الهدف من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأساقفة، أن أي ملاحظات على أي من المتكلمين في السيمينار يتم إرسالها مباشرة إلى قداسة الباب أو عن طريق سكرتارية المجمع ولا يستخدمون مواقع التواصل بهذه الطريقة حيث توجد لديهم قنوات شرعية في المجمع المقدس لإبداء آرائهم.