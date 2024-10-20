إعلان

بعد قائمة الأساقفة المعترضين.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأجيل السيمنار العاشر

02:23 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا، أعلن فيه عن تأجيل السيمنار العاشر الذي كان يُجرى الترتيب لعقده الشهر المقبل.

وقال المركز الإعلامي للكنسية، في بيانه، إن هذا القرار جاء بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس.

وأوضح أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.

وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء آباء أساقفة رفعوا مذكرة يعترضون فيها على أسماء بعض المتكلمين في سيمنار المجمع المقدس الشهر المقبل.

وأصدرالأساقفة، المذكورين في القائمة، بيانًا أكدوا فيه عدم معرفتهم بمصدر القائمة المتداولة ولا الهدف من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأساقفة، أن أي ملاحظات على أي من المتكلمين في السيمينار يتم إرسالها مباشرة إلى قداسة الباب أو عن طريق سكرتارية المجمع ولا يستخدمون مواقع التواصل بهذه الطريقة حيث توجد لديهم قنوات شرعية في المجمع المقدس لإبداء آرائهم.

cae04145-2cfa-44a5-a36e-2a4beb29abf3

الكنيسة الأرثوذكسية تأجيل السيمنار العاشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توقعات حالة الطقس غدا.. الأرصاد: رياح وبرودة واضطراب ملاحة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة