لحظة مقاومة "السنوار" لجنود الاحتلال تتصدر غلاف "صوت الأزهر" - صورة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت صحيفة صوت الأزهر، الصادرة عن المشيخة، عدد الأسبوع الحالي، للحديث عن المقاومة الفلسطينية، بعد أيام من استشهاد زعيم حركة خماس في غزة، رئيس المكتب السياسي، يحيى السنوار.

وعنونت الصحيفة عددها الجديد بـ"المقاومة شرف وصناع الإبادة هم الإرهاب"، وتصدر غلافها لحظة مقاومة السنوار للاحتلال الإسرائيلي قبل استشهاده، ومحاولته إسقاط المسيرة بالعصا الخشبية التي كانت في يده.

وتضمن عدد صوت الأزهر، البيان الذي أصدره الأزهر الشريف صباح الجمعة الماضية بعد ساعات من استشهاد يحيى السنوار.

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك"، أمس، مقطع فيديو بعنوان "ربح البيع أبا يحيى" يروي قصة حياة الصحابي الجليل صهيب الرومي، الذي كان يلقب بأبو يحيى. يأتي ذلك بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي.

وتضمن الفيديو الذي علق عليه الإعلامي محمود عبدالرحمن عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حياة الصحابي الجليل صهيب الرومي وهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع مواقفه.