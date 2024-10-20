رسميا.. مصر تحصل على شهادة خلوها من الملاريا

كتب- أحمد جمعة:

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رسمياً، شهادة خلو مصر من مرض الملاريا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمية للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من وزراء الصحة العرب والأجانب.

وفي كلمته عبر الفيديو، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه "في العام الماضي تشرفت بوجودي في مصر لتقديم شهادة منظمة الصحة العالمية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح أول دولة في العالم لتحقيق المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي، واليوم نحتفل بإنجاز مهم آخر وهو حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا وهذا الإنجاز هو نتيجة قرن من الالتزام من قبل الحكومة المصرية وشعبها".

وأوضح أن هذا الإنجاز يوضح ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة الحكومية القوية والموارد الفعالة والتطبيق المستمر للأدوات المجربة لمكافحة الملاريا والتعاون عبر الحدود.

ووجه الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية للمنظمة، بتقديم شهادة خلو مصر من الملاريا إلى الدكتور خالد عبدالغفار نيابة عنه.

وأشار أدهانوم إلى أن الصحة هي شرط أساسي للتنمية ونتيجة أساسية لها وهذا هدف حملة 100 مليون صحة التي حققت نتائج ملموسة.

وقال إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات ومع ذلك ما زالت العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، وقد قررت جمعية الصحة العالمية هذا العام بتسريع الجهود للحد من وفيات الأمهات.