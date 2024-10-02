جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة قامت بإعداد أجندة تشريعية لعرضها على مجلس النواب، حتى تنجح في تنفيذ البرنامج الذي حاز ثقة البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة شئون المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد فوزي، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري مسلمين ومسيحيين.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: لمسنا في الحوار الوطني إقبال كبير على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الحوار الوطني مستمر.

وكشف الوزير، عمل قاعدة بيانات للمشكلات وخطة للتعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين، بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان واحدا من الملفات التي تركز عليها الوزارة، موضحا أن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب.

من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم يستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب: نستهدف أجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات.

وأشار شلبي، إلى أن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.

من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس في مجلسي النواب والشيوخ، سيشهد صحوة لأعضاء حزب حماة الوطن.

وقال: نواب حماة الوطن سيكونون شعلة نشاط لدعم الدولة المصرية، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات الإقليمية.

وأكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، أن الهدف من الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات ذات فائدة للوطن والمواطن، وترجمتها من خلال مشروعات قوانين يتم النقاش بشأنها.

وأشار إلى أن حماة الوطن بكافة أعضاءه حريص كل الحرص على التفاعل ما جميع القضايا الوطنية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب لديه خطة متكاملة للتعامل مع كافة الملفات، لاستكمال ما تم في أدوار الانعقاد السابقة.

ولفت إلى أن هناك سعي لتحقيق التكامل بين الأجندة التشريعية للحكومة، وكذلك الأجندة التشريعية للحزب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن في جميع الملفات.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، إعداد مجموعة من التوصيات على خلفية الجلسة النقاشية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، تتضمن أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحكومة بشأن منحها الأولوية في الإعداد وتقديمها إلى البرلمان.