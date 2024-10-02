حسام بدراوي يكشف لمصراوي كواليس لقاء رئيس الوزراء مع المفكرين اليوم

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030 تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالقامات الفكرية في المجتمع لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل الساحة المصرية، اليوم.

وقال بدراوي خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن لقاء رئيس الوزراء بالرموز الفكرية بالمجتمع والذي تشرفت بأن أكون بينهم اليوم الأربعاء جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية تستوجب الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

وتابع بدراوي قائلا: رئيس الوزراء كان يستمع بجدية لكافة الآراء التي تطرح، وخلال اللقاء طالبت بضرورة تفعيل مواد الدستور التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، وضرورة التخلص من المركزية في مجالات الصحة والتعليم.

وأضاف بدراوي: كما طالبت بزيادة حرية الإعلام وتقبل النقد البناء الذي من شأنه معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع وإعلاء صوت العقل النابض.

واختتم بدراوي حديثه موجها نصيحته للشباب بتحري الدقة في تناول الأخبار والمعلومات وتحليلها بصوت العقل وعدم الإنصات لصوت السوشيال ميديا مشيرا إلى أنها سلاح ذو حدين ويجب إجادة التعامل معه.

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