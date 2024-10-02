إعلان

BBC

أستاذ علوم سياسية: الطبقة المتوسطة عماد الدولة ويجب أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي

08:53 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن الطبقة المتوسطة تُعد عماد الدولة وقائد عملية التنمية، مشددًا على ضرورة أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي.

وأشار "كمال" إلى أهمية الاستثمار في النخبة، موضحًا أنه يحتاج إلى كشف مستمر ومبكر للمواهب الفريدة في المجتمع، ليس في مجالات الثقافة فقط، بل في جميع المجالات.

كما نوه الدكتور كمال بأن الدولة المصرية بحاجة إلى إعادة النظر في مواد التربية الوطنية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الجيل الحالي، ويعزز مكانة مصر ودورها على الساحة العالمية.

الدكتور مصطفى مدبولي الخطاب السياسي الطبقة المتوسطة رئيس مجلس الوزراء مواد التربية الوطنية الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

إعلان

إعلان

عاجل - عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية