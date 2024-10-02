أستاذ علوم سياسية: الطبقة المتوسطة عماد الدولة ويجب أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن الطبقة المتوسطة تُعد عماد الدولة وقائد عملية التنمية، مشددًا على ضرورة أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي.

وأشار "كمال" إلى أهمية الاستثمار في النخبة، موضحًا أنه يحتاج إلى كشف مستمر ومبكر للمواهب الفريدة في المجتمع، ليس في مجالات الثقافة فقط، بل في جميع المجالات.

كما نوه الدكتور كمال بأن الدولة المصرية بحاجة إلى إعادة النظر في مواد التربية الوطنية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الجيل الحالي، ويعزز مكانة مصر ودورها على الساحة العالمية.