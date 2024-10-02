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لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين.. بدراوي: يجب زيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير

06:38 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور حسام بدراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة.

وخلال اللقاء، دعا الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، مدبولي إلى إصدار توجيهاته بزيادة سعة صدر الإعلام في مجال حرية التعبير.

وأكد أهمية تشجيع الأصوات العاقلة التي تساهم في النقد البناء، بدلاً من النقد الهدام، مشددًا على أن حرية التعبير تعد جزءًا أساسيًا لنجاح مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف بدراوي: سعيد بتواصلنا مع حضرتك، ونريد إمدادنا ككتاب ومفكرين بالمعلومات اللازمة حتى نستطيع تناول الموضوعات بصورة شاملة.

وتابع: هناك الكثير من الأمور التي تحدث ولا نعلم تفاصيلها، مما يجعلنا نستقي المعلومات من أخبار متفرقة هنا وهناك، ولذا يجب أن يكون هناك تواصل دائم للمعلومات مع أصحاب الرأي، حتى يتمكنوا من الحديث عن الإنجازات بشكل فعّال.

الدكتور حسام بدراوي زيادة سعة صدر الإعلام لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين حرية التعبير
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