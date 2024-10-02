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لقاء مدبولي بالمفكرين.. أستاذ علوم سياسية: قضية التعليم تتطلب حوارًا مجتمعيًا

06:16 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية، وجود قائمة تُعرف بالحوار الوطني، والتي يمكن أن تُستخدم كمنبر مناسب لمناقشة القضايا المجتمعية.

وأوضحت "مسعد" أن قضية التعليم، التي تم اتخاذ مجموعة من القرارات الأساسية بشأنها مؤخرًا، تتطلب حوارًا مجتمعيًا نظرًا لأنها تمس جميع البيوت، مشيرة إلى أن قضية الدعم النقدي لم تحظَ بعد بحوار مجتمعي فاعل.

كما لفتت الدكتورة نيفين مسعد إلى أن بناء الإنسان يجب أن يركز على الجانب الثقافي، مؤكدة على ضرورة أن يكون هذا المحور من اهتمامات الحكومة الحالية.

وأشارت إلى أهمية إعطاء قضية التعليم الأولوية اللازمة، مشددة على أن الثقافة بحاجة إلى دفعة كبيرة لتعزيز مكانتها في المجتمع.

الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مدبولي بالمفكرين الدكتورة نيفين مسعد الحوار الوطني
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