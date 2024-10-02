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مدبولي: خسائر مصر تجاوزت 6 مليارات دولار وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

04:18 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.


وأكد مدبولي، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث تجاوزت خسائر قناة السويس 6 مليارات دولار نتيجة الأزمات العالمية الراهنة.


وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان الأمن القومي المصري، وهو يشمل الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي والتنمية، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأقل أعباء ممكنة في ظل الظروف الحالية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، مما أدى إلى خسائر شهرية تتراوح بين 550 و600 مليون دولار، وهو ما كان يساهم في تلبية احتياجات الدولة.


ولفت إلى أن هذه الخسائر كانت ثابتة ومستقرة بعيدًا عن أي استثمارات أو صادرات.


وأضاف مدبولي أن الصراعات الجيوسياسية قد أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب حركة التجارة، وزيادة تكلفة التأمين على الشحن، مما ساهم في التضخم العالمي.


الدكتور مصطفى مدبولي القامات الفكرية الأمن القومي المصري
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