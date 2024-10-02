الأوبرا تنظم حفلين لرباعي كونسرفتوار موسكو بأوبرا القاهرة ودمنهور

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، حفلين لرباعى كونسرفتوار موسكو (روسيا).

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا ونشر جميع ألوان الثقافة والفنون.

يقام الحفل الأول في الثامنة والنصف مساء الخميس ٣ أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور، والحفل الثاني مساء الجمعة ٤ أكتوبر على المسرح الصغير.

يتضمن برنامج الحفلين باقة من المؤلفات الموسيقية والغنائية العالمية، من بينها "كانزون" للكلارينيت والأوتار لتانييف، "إنه جيد هنا" لرحمانينوف، أغنية "عذراء الثلج" بعنوان "مع الصديقات من أجل التوت" لريمسكي كورساكوف، "النغم" من مجموعة "ذكريات مكان عزيز" للكمان والبيانو، و"فالس شيرزو" للكمان والبيانو لتشايكوفسكي. كما يشمل البرنامج السوناتا رقم ٧ الختام لبروكوفييف، أغنية لوريتا من أوبرا "جياني شيتشي" لبوتشيني، كوبليه أديل من أوبريت "الخفاش" لشتراوس، رابسودي "الغجرية" للكمان والأوركسترا لرافيل، وأغنية غجرية من أوبرا "كارمن" لبيزيه.

يقدم الرباعي المكون من" نونا ليبارتيلياني (كلارينيت)، لادا ميركوليفا (سوبرانو)، ألكسندر بولتوراتسكي (كمان)، وفلاديمير فيشنيفسكي (بيانو) هذه الأعمال بروح من الإبداع الفني المتميز.