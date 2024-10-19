حسام موافي يكشف 7 أسباب خطيرة لألم البطن الحاد



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ألم البطن من الأعراض المشتركة بين معظم أمراض الجهاز الهضمي، مثل جرثومة المعدة والقولون العصبي.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن ألم المعدة إذا كان لا يتحمله المريض، ويشعر به في الجزء العلوي من البطن، فهذا دليل على إصابته بالتهاب البنكرياس.

وقال حسام موافي: البنكرياس عضو منسي، لأن الأطباء غالبًا لا يدرجونه في الأسباب المرضية عند تشخيص ألم المعد، لافتا إلى أن ألم (مغص) البنكرياس يُشخص بالتحليل أو المنظار.

وأضاف موافي: ألم المعدة الناجم عن التهاب البنكرياس عادةً ما يزداد سوءًا أثناء النوم وبعد تناول الطعام، وقد يمتد تأثيره إلى منطقة أسفل الظهر.

وبشأن أعراض ألم البطن الحاد، اختتم موافي قائلا: يتمثل غالبا في حمى البحر المتوسط، السكر ومضاعفاته، التهاب البنكرياس، الزائدة الدودية، المغص النفسي، الغرغرينة غير الواضحة، التهاب المرارة.



