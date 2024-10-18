مفاجئة وغير متوقعة.. عمرو أديب يعلق على تحريك أسعار السولار والبنزين

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب أن هذه الزيادة جاءت مفاجئة وغير متوقعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن هذه الزيادات ستستمر حتى نهاية عام 2025، مما يزيد من معاناة المواطنين، متسائلًا: "إحنا لسه ماشين على الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه، طب دول حد هيعرف يعيش بيهم؟.. الناس بتشغل شغلنتين وتلاتة ومش ملاحقة، هنعلم ونأكل العيال إزاي؟".

وطالب أديب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية، مثل زيادة الأجور، وتخفيض الضرائب، وتوفير حزم اجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وأكد أن السيطرة على الأسعار انتهت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولم تعد ممكنة، ولكن على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لتخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين.

ووجه أديب رسالة مباشرة للحكومة قائلاً: "السيطرة على الأسعار انتهت، أنت الآن ابن السوق وهو المتحكم في سعر البيضة ورغيف العيش، لما المحروقات زادت بتزيد المواصلات العامة وكل الأسعار وراها، الناس هتجيب منين؟.. المشروعات والمصانع عظيمة لكن لسه مردودها، لازم يكون فيه حل سريع من الدولة لمساعدة المواطن على مجابهة التضخم".