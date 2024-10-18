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وفاة يحيى راشد وزير السياحة الأسبق

01:53 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

وزير السياحة السابق يحيى راشد

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كتب- محمد أبو بكر:

توفي صباح اليوم الجمعة، يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، والذي تولى حقيبة وزارة السياحة والآثار، خلفا لهشام زعزوع، الوزير الأسبق، خلال الفترة من 23 مارس 2016 حتي 14 يناير 2018.

وتخرج يحي راشد، من كلية السياحة والفنادق، حيث عمل فى بداية مشواره المهنى فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتمت ترقيته لمنصب المدير المالى بالفندق.

كما شغل وزير السياحة الأسبق، منصب مدير سلسلة فنادق بفرنسا لمدة 23 عاما تقريبا، ثم انتقل بعدها للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لمدة 3 سنوات تقريبا.

يحيى راشد وزارة السياحة والآثار هشام زعزوع وفاة يحيى راشد
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