20 تصريحًا لـ رضوى الشربيني ردًا على شائعة زواجها

ردت الإعلامية رضوى الشربيني على شائعة زواجها من رجل أعمال والتي تم تداولها بشكل كبير مؤخرًا

خلال بث مباشر عبر حسابها على منصة فيس بوك أجابت الشربيني على العديد من الأسئلة

- أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف.

- هوا فيه واحدة بتتجوز 3 مرات في 4 شهور.. طب مفيش فترة عِدة؟

- لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي، مش كده!

- أنا متجوزتش حد عنده أطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كدة

- أنا لو هتجوز هعلن، ده أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لا متجوزتش

- فيه ناس حطوا صورتي مع شقيقي وقالوا ده خطيبي الإماراتي

- أنتو عندكم مشاكل أكيد علشان تفكروا بالشكل ده.. انتوا أكيد أشباه رجال

- ياسمين عبدالعزيز اختى وحبيبتى وصحبتى

- أنا حاليا في استراحة محارب، وحبيت إني أكون معاكم هنا على السوسيال

- لسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة

- مش هرجع تاني لـ سي بي سي سفرة

- اما الخطوة المقبلة تحصل اكيد هعلن لكل اللي بيحبوني

- شكرا لكل اللي دافعوا عني..ا نتم احلى حاجة حصلت في حياتي

- بقول للبنات اتجوزوا بس اختاروا الشريك المناسب

- أوعي تتجوزي راجل متزوج مهما كانت ثروته

- أنا مش واحدة ناقصة عشان حد يتجوز عليا أو أتجوز من متزوج

- أنا بنيت معبد على مدار 10 سنين أقوم أهده عشان واحد ثري طالب يتجوزني

- بقول للهبيدة كملوا هبد بس ياريت تبدعوا

- هوا أنا كنت وعداكم بالجواز وخليت بيكم.. مفيش راجل ينفع يولول

- التمثيل مش في دماغي ومش هتجوز راجل متجوز

- لو هتكملوا في قطار الهبد مفيش مشكلة.. أنا بتسلى معاكم