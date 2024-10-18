غرفة السياحة تكشف عن تفاصيل وأعداد تأشيرات الحج السياحي المستهدفة 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن وزارة السياحة والآثار تسعى للحصول على 36 ألف تأشيرة حج سياحي كاملة لهذا العام، وذلك لضمان تحسين عملية التنظيم وزيادة حصة الشركات السياحية في موسم الحج لعام 2025.

وأضاف "عابد" في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة هامة للحد من السماسرة وتحسين توزيع التأشيرات بشكل أكثر تنظيمًا مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد العديد من التحديات.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن باب التقديم لقرعة الحج السياحي سيتم فتحه في بداية شهر نوفمبر أو في منتصف الشهر على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن موسم الحج لهذا العام سيشهد تشديدات من قبل وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة، بهدف تفادي الأخطاء التي وقعت في الموسم الماضي، وضمان تنظيم أفضل لخدمات الحجاج.

جاء هذا في إطار الاستعدادات المبكرة التي تقودها الحكومة لتنظيم موسم الحج لعام 2025، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العليا للحج بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومنهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات الأخرى.

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المصرية والسعودية لضمان نجاح موسم الحج المقبل بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين وتفادي السلبيات التي ظهرت في الموسم السابق.

من جانبه، أوضح وزير الصحة، أن الوزارة ستوفر الرعاية الصحية الكاملة للحجاج المصريين، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجهات السعودية في هذا الشأن.

وتطرق وزير السياحة إلى الترتيبات الجارية لتوزيع التأشيرات، ودور الشركات السياحية في تقديم برامج تناسب جميع الفئات الاجتماعية.

وأكد وزير العمل على أهمية تلافي التجاوزات التي حدثت في العام الماضي من خلال التعاون مع الشركات السعودية والمصرية، بينما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لضمان نجاح موسم الحج.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة توفير برامج حج بأسعار مناسبة، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج، ودعا إلى توعية المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية لتجنب المخاطر المحتملة.

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