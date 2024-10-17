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رائحة حريق.. موعد إجراء اختبارات سحب الدخان بجوار محطة الكيت كات

04:20 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محطة مترو الكيت كات

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كتب- محمد نصار:


أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.


وقالت هيئة الأنفاق، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يكون ليلة السبت 19 أكتوبر/ الأحد 20 أكتوبر 2024 اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا.


وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.


محطة الكيت كات الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق
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