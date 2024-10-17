وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد جمعية رسالة مجالات التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفد جمعية رسالة للأعمال الخيرية برئاسة المهندس محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذي للجمعية، والدكتور شريف يحيى محمود، مدير العلاقات الحكومية بالجمعية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، ومحمود أبو زيد، نائب مدير العلاقات الحكومية.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد جمعية رسالة للأعمال الخيرية، مشيدة بالدور المحوري والمهم الذي تقوم به الجمعية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمساهمة في دعم جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الخدمات الأساسية لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

ومن جانبه، هنأ المهندس محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لجمعية رسالة، الدكتورة منال عوض، بمناسبة تعيينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة، ونقل تحيات وتقدير الدكتور شريف عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى الوزيرة.

كما عرض الرئيس التنفيذي، جهود جمعية رسالة في عدد كبير من المحافظات من خلال 60 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا، والتي تسعى إلى الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجًا.

كما قدم الدكتور شريف يحيى محمود، الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الوزارة لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتدخلات في المحافظات وتقديم الخدمات لكل فئات المجتمع عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كل المجالات وعلى رأسهم الفئات المختلفة من ذوي الهمم سواء تعليمية أو صحية أو تدريبية وترفيهية.

وشهد اللقاء استعراض أهم النجاحات والتدخلات التي تم تنفيذها بالتنسيق بين الجانبين في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير دخل ثابت، ودعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه خلال الفترة القادمة بتوحيد جهود عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع الوزارة لتنفيذ بعض الأفكار لدعم الفئات المختلفة من ذوي الهمم بالمحافظات ليكون هذا التعاون نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المحافظات وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم وتمكينهم في مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم ومصادر دخل ثابت ومستدام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع.

وخلال اللقاء، تم استعراض بعض الخطط والتدخلات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات وبصفة خاصة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنظيم قوافل شاملة تتضمن الخدمات الصحية والمعيشية، والمساعدات المالية والغذائية وتمويل توصيل بعض المرافق الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة وتوفير أجهزة العرائس من الأجهزة المنزلية لتخفيف العبء عن الأسر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والجمعية خلال الشهر الجاري لاستكمال دراسة بعض التدخلات التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظات وتنفيذ عدد من القوافل الإنسانية والطبية والتواصل مع المحافظات لتيسير الإجراءات الخاصة بتلك الأنشطة لتنفيذها بصورة متكاملة تحقق أهداف الدولة المصرية.