وزيرة التخطيط تكشف أثر التوترات الجيوسياسية على الملاحة بقناة السويس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024.

وأوضحت الوزيرة أن التوترات الجيوسياسية كان لها تأثير مباشر على حركة مرور السفن في قناة السويس، مما انعكس سلبًا على بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقناة.

وأشارت "المشاط" إلى أن الصناعات التحويلية سجلت نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام المالي، وهو ما يُعد تحولًا إيجابيًا بعد فترات من التراجع منذ بداية العام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين من الخارج سجلت رقمًا قياسيًا خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 3 مليارات دولار، مما يمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد الوطني. وأكد مدبولي أن هذه التحويلات تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن تحويلات المصريين من الخارج سجلت رقمًا "ممتازًا" خلال الشهر الماضي.

وأضاف "مدبولي"، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهر الماضي بلغت 3 مليارات دولار، مما يعزز الدعم الاقتصادي للدولة.