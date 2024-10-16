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BBC

حقيقة إضراب طلاب جامعة الجلالة عن الدراسة بعد الحادث الأخير.. فيديو

09:14 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، حقيقة إضراب طلاب جامعة الجلالة، عن الدراسة بعد الحادث الذي وقع للطلاب يوم الاثنين الماضي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الدراسة في جامعة الجلالة، تسير بشكل مستقر في الوقت الحالي، نافيا إضراب بعض الطلاب عن الدراسة.

وأوضح أن جميع مؤسسات الدولة تحركت للمساعدة والدعم أثناء حادث طلاب جامعة الجلالة.

وتابع الشناوي، أنه التقى بطلاب الكليات، وتقدموا بكل المطالب الخاصة بهم، لمدة تزيد عن ساعتين، موضحا أن وفد اتحاد الطلاب تناقش مع محافظ السويس لبحث طلباتهم واحتياجاتهم.

وأضاف أن الحادث وقع في طريق جامعة الجلالة المتجه إلى العين السخنة، وكان الأوتوبيس حمولة 50 طالبا.

وأكد على دعم الطلاب، وتوعيتهم من مخاطر الحوادث، مع التحليل الدوري لسائقي الجامعة وغير التابعين للجامعة.

الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ضراب طلاب جامعة الجلالة برنامج على مسئوليتي حادث طلاب جامعة الجلالة
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