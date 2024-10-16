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رئيس" جنوب الدلتا" للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي

09:04 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
  • عرض 15 صورة
    رئيس'' جنوب الدلتا'' للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
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كتب ـ محمد صلاح

تفقد، منذ قليل، المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ساحة تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا، وذلك تزامنا مع احتفالات المولد الذى يشهد توافد من قبل آلاف المواطنين لزيارة الضريح والمشاركة فى فاعليات المولد.

رافق رئيس الشركة خلال جولته التفقدية لفيف من قيادات الشركة يتقدمهم المهندس مصطفي عبد الرحمن، المحاسب عبد البصير شمله، المحاسبة نسرين عبد السلام، المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع العدادات، المهندس أحمد فايد رئيس قطاع غرب الغربية، المحاسب طارق الكاشورى مدير عام الشئون التجارية بالغربية، المهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا، المهندس هيثم نجم مدير فرع اول طنطا.

المهندس حسن البيلي شركة ‏جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مسجد السيد البدوى بطنطا مولد السيد البدوي استعدادات تأمين مولد السيد البدوي
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