إعلان

BBC

ننشر أماكن أراضي الإسكان المتوسط في الطرح الجديد.. وكراسات الشروط 7 نوفمبر

03:23 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أراضي الإسكان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان يوم 7 نوفمبر في طرح طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.

ويشمل الطرح مدن (غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

- سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

تفاصيل الطرح الرسمي لجميع أنواع الأراضي هنا

أراضي الإسكان أماكن أراضي الإسكان المتوسط وزارة الإسكان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مرسال" عضو التحالف الوطني: قدمنا 55 ألف خدمة طبية خلال سبتمبر

إعلان

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس