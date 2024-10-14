وزير الري يبحث مع نظيره السنغالي تعزيز التعاون المائي

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كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

وأشار وزير الري، إلى أن جمهورية السنغال تُعد شريكًا رئيسيًا لمصر في مجال المياه، مؤكدًا على أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لإستمرار التعاون.

وأشاد "سويلم"، بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS).

وأشار إلى اننا نجحنا في مؤتمر COP27 الذي انعقد في نوفمبر ٢٠٢٢ من وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي، وعقب ذلك شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس ٢٠٢٣ حيث ترأست مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ.

كما قامت مصر بقيادة المسار الإفريقي خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، وعلينا أن نواصل هذا النجاح في الاستمرار بدفع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، واستعداد مصر لتقديم كافة اشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم ٢٠٢٦.

كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر المبذولة خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لخدمة الأشقاء الأفارقة، وحرص مصر على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الإفريقية.