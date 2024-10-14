وزير الشئون النيابية يكشف أسباب إحالة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون.

وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون.

وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة في عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدارسة المشروع للتأكد من أن النصوص تلبى أحدث متطلبات الشارع.

وأعلن وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.