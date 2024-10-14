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نظام ري من أيام محمد علي.. سويلم: حان وقت تطبيق النظم الحديثة

01:35 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن نظام الري في مصر قديم ومنذ أيام محمد علي باشا، مؤكدًا أنه حان الوقت للانتقال إلى نظام الري الحديث.

وأوضح سويلم، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، اليوم الإثنين، ثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه، أن وزارة الري ماضية في خطتها نحو التحول الرقمي واتباع الأساليب الحديثة في ري الأراضي.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن احتياجات المنطقة من المياه، وقال "مياه حوض النيل كافية بالنسبة للمنطقة ولا يوجد أي داع لأن تدخل الدول في نزاعات مع بعضها البعض".

وأشار سويلم إلى أن مصر تستضيف ما يقرب من ٩ ملايين لاجئ شكلوا عبئاً كبيرًا على الحكومة.

الدكتور هاني سويلم تطبيق النظم الحديثة محمد علي باشا نظام الري الحديث
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