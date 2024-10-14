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بدء الجلسات الحوارية لليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه

10:53 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

أسبوع القاهرة للمياه

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كتب- عمرو صالح:

بدأت من قليل الجلسة الإفتتاحية لليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه بحضور عدد من وزراء الري ومسؤولي المياه بمختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الري اليوم الإثنين ما يقرب من ٤٠ جلسة حوارية ونقاشية حول مشكلات المياه وتأثير المناخ على كمياتها وبحث سبل تطوير أليات تحليل المياه ومعالجتها.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

أسبوع القاهرة للمياه وزراء الري وزارة الري مشكلات المياه
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