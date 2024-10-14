محافظ الجيزة يوجه بسرعة طرح المشروعات المتبقية بالخطة الاستثمارية

(أ ش أ):

ترأس محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد، لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 حيث استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده، وموقف طرح المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها، موجها بضرورة رفع تقرير دوري مفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.

ووجه النجار بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية وتم مناقشة مشروعات رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيرا إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة للمرور على الأحياء والمراكز والمدن ومراجعة حالة المعدات والمركبات ومدى احتياج البعض منها لإجراء الصيانات الشاملة حفاظا على المال العام وكفاءة العمل والاستفادة من الموارد المتاحة.