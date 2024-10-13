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الأولى في عهد أسامة الأزهري.. حركة تنقلات كبرى بمديريات الأوقاف

10:34 م الأحد 13 أكتوبر 2024

وزير الأوقاف أسامة الأزهري

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية، هي الأولى منذ توليه منصبه، ضمن ضبط منظومة العمل القيادي والدفع بالعناصر الشبابية.

شملت الحركة تكليف كل من : الشيخ محمد زكي يونس علي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف قنا، الشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة بتسير أعمال مدير مديرية أوقاف سوهاج، الشيخ سمير محمد خليل محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف أسوان، الشيخ علي صديق أمير عمر بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر.

وتم تكليف الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الشيخ معين رمضان محمد يونس بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنوفية، الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف القليوبية.

أسامة الأزهري تنقلات مديري الأوقاف مديريات الأوقاف وزارة الأوقاف
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