إعلان

BBC

رئيس لجنة "التحقيق" بالأطباء: تلقينا شكوى ضد طبيب قلب شهير.. ولم نُحقق بعد

05:39 م الأحد 13 أكتوبر 2024

نقابة الأطباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء ومقرر لجنة التحقيق وآداب المهنة، إن النقابة تلقت شكوى ضد الدكتور "ج. ش." (طبيب قلب شهير)، خلال الأيام الماضية.

وتختص الشكوى باتهام الدكتور ج. ونجله الطبيب أ. بارتكاب خطأ طبي لمريض خلال إجرائه عملية بالقلب داخل مستشفى خاص، وذلك بالخطأ في تركيب إحدى الدعامات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية واضطراره للعلاج في لندن.

وأوضح "عميرة" في تصريحات لمصراوي، أن النقابة تسلمت الشكوى بشكل رسمي، لكنها لم تبدأ التحقيق فيها بعد.

وحاول مصراوي التواصل مع الدكتور "ج. ش." للتعليق على الأمر، لكنه لم يرد حتى نشر هذه السطور.

الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق بالأطباء جمال شعبان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"السلع التموينية" تُعلن عن ممارستين لاستيراد زيت خام مستورد ومحلي

إعلان

إعلان

حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا