رئيس لجنة "التحقيق" بالأطباء: تلقينا شكوى ضد طبيب قلب شهير.. ولم نُحقق بعد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء ومقرر لجنة التحقيق وآداب المهنة، إن النقابة تلقت شكوى ضد الدكتور "ج. ش." (طبيب قلب شهير)، خلال الأيام الماضية.

وتختص الشكوى باتهام الدكتور ج. ونجله الطبيب أ. بارتكاب خطأ طبي لمريض خلال إجرائه عملية بالقلب داخل مستشفى خاص، وذلك بالخطأ في تركيب إحدى الدعامات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية واضطراره للعلاج في لندن.

وأوضح "عميرة" في تصريحات لمصراوي، أن النقابة تسلمت الشكوى بشكل رسمي، لكنها لم تبدأ التحقيق فيها بعد.

وحاول مصراوي التواصل مع الدكتور "ج. ش." للتعليق على الأمر، لكنه لم يرد حتى نشر هذه السطور.