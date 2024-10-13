الأسبوع العالمي للعظام.. ما أعراض التهاب المفاصل؟ (مؤشرات خطِرة)

كتب- أحمد جمعة:

يحتفل العالم خلال الأسبوع الجاري، بالأسبوع العالمي للعظام والمفاصل، هو حدث سنوي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية صحة العظام والمفاصل والوقاية من الأمراض التي تؤثر عليها مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل وآلام أسفل الظهر وغيرها من الأمراض الهيكلية.

خلال هذا الأسبوع، تُنظم حملات توعوية وفعاليات صحية لرفع الوعي العام بأهمية تبني أنماط حياة صحية، بما في ذلك التغذية السليمة، والنشاط البدني، والعناية بالهيكل العظمي لتجنب المضاعفات المرتبطة بهذه الحالات.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن التهاب المفاصل هو مصطلح يشمل أكثر من 100 نوع من الأمراض الروماتيزمية، والتي ترتبط جميعها بألم أو أمراض المفاصل.

وأوضحت في منشور توعوي أن التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من كل الأعمار والأجناس، ومن أعراضه:

-آلام المفاصل، والتورم، والتصلب.

-انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المُصابة.

تبدأ أعراض ومؤشرات التهاب المفاصل التفاعلي في الظهور بشكل عام بعد مرور أسبوع إلى أربعة أسابيع بعد التعرض إلى مصدر العدوى.

كما تطرق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، إلى مزيد من الأعراض بما في ذلك:

* الألم والتيبس: تتضمن أعراض التهاب المفاصل التفاعلي الشعور بألم في المفاصل، غالبًا في الركبتين والكاحلين والقدمين. وقد يحدث ألم في الكعبين أو أسفل الظهر أو الأليتين.

* التهاب العين: كثير من مرضى التهاب المفاصل التفاعلي يصابون كذلك بالتهاب ملتحمة العين.

* مشكلات البول: قد تسبب هذه الحالة كثرة التبوّل والشعور بالانزعاج أثناء التبوّل، كما قد يحدث التهاب في غدة البروستاتا أو عنق الرحم.

* التهاب الأوتار والأربطة في مواضع اتصالها بالعظام: تحدث هذه الإصابة غالبًا في الكعبين وباطن القدمين.

* تورم أصابع اليدين أو القدمين: قد تصاب أصابع اليدين أو القدمين بتورّم شديد في بعض الحالات لدرجة أنها تبدو مثل النقانق.

* مشكلات الجلد: قد يؤثر التهاب المفاصل التفاعلي على الجلد بعدة طرق، مثل تقرحات الفم والطفح الجلدي في باطن القدم وراحة اليد.

* ألم أسفل الظهر: يزداد الشعور بالألم عادةً خلال الليل أو في الصباح.

وشددت هيئة الدواء على أن العلاج يهدف للحد من الألم والالتهاب، والمساعدة في ضمان وظيفة المفصل.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل، بما في ذلك العمر، إذ غالبًا ما تصيب حالة التهاب المفاصل التفاعلي البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، وكذلك ترتبط واصمة وراثية معينة بالإصابة بالتهاب المفاصل التفاعلي، لكن معظم مَن لديهم هذه الواصمة الوراثية لا يُصابون بالمرض على الإطلاق.