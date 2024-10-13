إعلان

BBC

رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

02:22 م الأحد 13 أكتوبر 2024

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الأراضي الزراعية نهر النيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا