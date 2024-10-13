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المقاومة الإسلامية في العراق تُعلن تقصف هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل

10:44 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها قصفت فجر اليوم، هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "استمرارًا بنهج المقاومة في مقاومة الإحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان وردًاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة الإسلامية في العراق قصف هدف عسكري الجولان المحتل
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