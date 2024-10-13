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إصابة 20 شخصًا في حادث قطار المنيا.. والصحة تستجيب بـ23 سيارة إسعاف

08:25 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب-أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، متابعته الفورية لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين في حادث قطار المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد. وكلف عبدالغفار نائبه، الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيًا، كما وجه بزيادة التأهب الطبي في المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

وأكدت وزارة الصحة أن 23 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث، وأوضحت أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبًا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن

الدكتور خالد عبدالغفار إصابة 20 شخصًا حادث قطار المنيا ـ23 سيارة إسعاف
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إصابة 20 شخصًا في حادث قطار المنيا.. والصحة تستجيب بـ23 سيارة إسعاف
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