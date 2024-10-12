هل يُمكن تصنيع الشوكولاتة ومستحضرات التجميل في مصر؟.. اتحاد المشروعات الصغيرة يُجيب



كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إننا نستورد بعض المواد والمنتجات التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، وهذه المنتجات يمكن تصنيعها في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ،ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، قائلًا: "لابد من وجود فرص استثمارية لتحفيز المستثمرين للدخول في توطين هذه الصناعات".

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث اليوم خلال افتتاح محطة صعيد مصر ببشتيل عن استيراد منتجات مثل ورق الفويل ومستحضرات التجميل والشوكولاتة، وكل هذه منتجات يمكن توطينها داخل مصر.