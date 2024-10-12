السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي TTG Travel بإيطاليا

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2024 الذي أقيم بمدينة ريميني بدولة إيطاليا، ويعد أكبر المعارض السياحية بإيطاليا.

وافتتح الجناح المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور محمد فرج الُمشرف المالي والإداري على المكاتب السياحية بكل من ألمانيا وإيطاليا وروسيا ودول الإشراف التابعة لها، ومحمد فوزي شرف الدين مسئول الملف الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتحرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض بصفة مستمرة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق المستهدف.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من الاجتماعات مع عدد من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق الإيطالي واتحادات شركات السياحة الإيطالية، حيث استعرض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والمشروعات السياحية الكبرى التي تقيمها الدولة المصرية والتي من بينها مدينة العلمين الجديدة ومشروع رأس الحكمة الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

كما تحدث عن المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وكذلك المنتجات الجديدة والواعدة والتي تعمل الدولة على تطويرها والتي من بينها منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وما يتم من أعمال تطوير للنقاط الواقعة على هذا المسار، والمنتج السياحي الجديد المتكامل لمدينة القاهرة والذي يجمع بين العديد من التجارب السياحية والثقافية، مؤكدًا على حرص الدولة على تقديم تجربة سياحية متميزة للسائحين.

وتطرقت هذه اللقاءات أيضًا إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون للتسويق المشترك من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لإلقاء الضوء على المقاصد السياحية المصرية والمنتجات السياحية المتنوعة بها بصورة أكبر بالسوق الإيطالي وتنظيم رحلات تعريفية لمسئولي المبيعات في شركات السياحة الإيطالية لزيارة الوجهات السياحية المصرية والتعرف على مقوماتها السياحية المتنوعة.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الإيطالية ولاسيما المتخصصة في السياحة.