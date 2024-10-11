قبل الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير.. إليك أسعار التذاكر

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر.

وأتاحت وزارة السياحة والآثار خدمة حجز تذاكر زيارة ودخول المواقع الأثرية والمتاحف الموجودة في 17 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر الموقع الرسمي اضغط هنا.

وفيما يلي ننشر أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير:

- زائر: 350 جنيهًا.

- شاب: 200 جنيه.

- طالب: 200 جنيه.

- كبار سن: 200 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف للأجانب

- زائر: 1200 جنيه.

- شاب: 750 جنيها.

- طالب: 750 جنيها.