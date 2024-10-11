لتوطيد العلاقات مع إفريقيا.. وزير الأوقاف السابق يوجه التحية للرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في توطيد العلاقات مع قارة إفريقيا.

وقال وزير الأوقاف، في منشور له عبر موقع "إكس"، الجمعة،"تحية كبيرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد علاقاتنا بأشقائنا في القارة الإفريقية".

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وعقد الرئيس السيسي، قمة مصرية أريترية مع ، الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أفورقي.