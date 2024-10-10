مصر تبحث مع الأردن تعزيز التعاون في مجال إعادة استخدام المياه

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأمير الحسن بن طلال، بحضور رائد أبو السعود وزير المياه الأردني، والسفير محمد سمير سفير مصر في عمان، والدكتور مروان الرقاد، رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته، والإمكانيات المصرية المتميزة في مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمجسمة، وإمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن في هذا المجال.

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