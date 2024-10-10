مصدران يكشفان موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل وآخر استعدادات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتتاح وتشغيل محطة قطارات صعيد مصر "بشتيل" بمحافظة الجيزة وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بالسكة الحديد، إنه يتم الآن إجراء اختبارات التشغيل التجريبي للتأكد من كفاءة وفاعلية جميع أنظمة وأجزاء المحطة استعدادا لتشغيلها.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه من المتوقع افتتاح المحطة بشكل رسمي خلال الأيام القليلية المقبلة.

وفي ذات السياق، أوضح مصدر آخر بالسكة الحديد، أنه صدر توجيه من وزارة النقل لهيئة السكك الحديدية بأن يكون افتتاح المحطة يوم السبت المقبل 12 أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر، خلال حديثه إلى مصراوي، إلى أنه يتم الآن تكثيف أعمال الاختبارات التجريبية والتشغيلية لجميع عناصر وأنظمة وأجزاء المحطة للتأكد من عملها بانتظام وبدون أي مشكلات.

وشدد المصدر، على أن المحطة بالكامل جاهزة للافتتاح منذ مدة طويلة، لافتًا إلى أنها محطة على أعلى مستوى وتقدم خدمات مميزة للركاب.