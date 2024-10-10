زادت من 8 صباحًا.. أسعار الإسعاف للخدمات غير الطارئة (نص اللائحة)

كتب- أحمد جمعة:

اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة، والتعاقدات والتأمين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

ويُقصد بالخدمات غير الطارئة بالإسعاف مثل تأمين المباريات، أو نقل بعض الحالات المرضية لإجراء فحوصات، أو تأمين الاحتفالات.

في حين لا تزال هيئة الإسعاف تقدم خدماتها الطارئة مجانًا مثل الحوادث والحالات المرضية الطارئة لأقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية، ونقل أطفال الحضانات بين المستشفيات، ونقل المرضى بين المستشفيات الحكومية.

ووفق خطاب رسمي حصل عليه مصراوي، من هيئة الإسعاف إلى رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم، فإن القرار يأتي نظرًا "لزيادة أسعار التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم العاملة عليها".

وشدد الخطاب على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية في كافة أنواع الإعفاءات، وللرد على الاستفسارات بشأن تطبيق تلك اللائحة.

وحددت اللائحة أسعار نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بداية من 450 جنيهًا للمسافة حتى 25 كم، و625 جنيهًا للمسافة من 26 إلى 50 كم، وصولًا إلى 3775 جنيهًا للمسافة بين 486 إلى 500 كم، على أن تكون تلك التكلفة شاملة الانتظار لمدة ساعتين.

كما حددت اللائحة كذلك أسعار نقل الحالات المرضية بين المحافظات، لتصبح 1800 من القاهرة إلى الإسكندرية، و1350 جنيهًا من القاهرة إلى البحيرة، و1150 جنيهًا من القاهرة إلى الإسماعيلية، و1250 جنيهًا من القاهرة للسويس، على سبيل المثال.

كما تطرقت اللائحة لزيادة أسعار التأمينات للجهات الخارجية، إذ نصت على تكلفة القيمة المالية لتأمين المنافسات الرياضية لمراكز الشباب بألف جنيه، إضافة لتكلفة تأمينات المنافسات الرياضية لأندية الدرجات دون الممتاز بـ 1250 جنيها بحد أقصى 3 ساعات، على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية، وتأمين المنافسات الرياضية لأندية الممتاز بـ 2500 جنيه بحد أقصى 3 ساعات ويضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية، وتأمين يوم رياضي بحد أقصى 6 ساعات 5900 جنيه على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية.

كما تبلغ تكلفة تأمين انتخابات الجمعية العمومية بـ 12500 جنيه للسيارة الواحدة كل 12 ساعة، وكذلك خدمات التصوير السينمائي أو التلفزيوني وكذلك للحفلات الجماهيرية بـ 49 ألف جنيه.

وفي حالة التعامل مع الأجانب 350% لتكلفة الخدمة، وفي حالة طلب مسعف إضافي يضاف 700% لتكلفة الخدمة.

وتطرقت اللائحة للخدمات المستحدثة مثل إيجار جولف كار بنحو 2500 جنيه لمدة 24 ساعة، وإيجار سكوتر كهربائي بـ 2000 جنيه لليوم، ولنش إسعافي نهري لـ 12500 لمدة 8 ساعات.

وكانت آخر زيادة لهذه الخدمات عام 2019، إذ كان حينها أول زيادة في الأسعار منذ عام 2008.

وشددت هيئة الإسعاف على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.