نشرة التوك شو| تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين وخطة الحكومة حال حدوث حرب إقليمية

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة حال حدوث حرب إقليمية بالمنطقة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار.

تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

أزهري: وضع المرأة للمكياج جائز بشرط

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال " هل وضع المكياج والأشياء على الوجه للمرأة من أجل إخفاء العيوب الموجودة حلال أم حرام"؟

بُعد عن الرجولة والكرامة.. خالد الجندي: الشذوذ ينشر الأمراض والأوبئة

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قضية العبث بالخلق البشري قضية خطيرة واستسهال المسألة غير صحيح، وهذا اعتداء على خلق الله، وتغيير له وانحياز للشيطان.