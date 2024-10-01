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وزير التموين يناقش مع أعضاء بالنواب والشيوخ قضية الدعم العيني والنقدي

10:43 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

شريف فاروق

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كتب - محمد سامي:
عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستمع وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجهات نظر النواب المختلفة ومقترحاتهم بشأن مناقشة ملف الدعم العيني والنقدي والسيناريوهات المقترحة، والتي تعكس في مجملها الرغبة الحقيقية للوصول إلى أفضل بديل يناسب التجربة المصرية ويلبي احتياجات ورغبات المواطنين.

ووجه وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

حضر الاجتماع كل من أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان.

شريف فاروق وزير التموين مجلس النواب مجلس الشيوخ
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