طوارئ بمطار القاهرة.. وزارة الطيران: المجال الجوي المصري "آمن ويعمل بشكل طبيعي"



القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الطيران المدني المصري، رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة، نتيجة الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل.

وأكدت وزارة الطيران المدني في بيان، أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ووفقا الأعلى معدلات السلامة، ويشهد انتظامية في حركة التشغيل.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع الدول الجوار في ضوء قيام كل من دولتي الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قام كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

وفي وقت سابق، أطلقت إيران رشقات صاروخية موجهة إلى إسرائيل ردا على استهدف ومقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله، ما أسفر عن تعلق رحلات الطيران وغلق المجال الدولي في عدد من الدول الجوار، منها العراق والأردن وعلى رأسها دولة الاحتلال إسرائيل.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني استهداف مناطق حيوية داخل الكيان الإسرائيلي بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، بعد إطلاق رشقات صاروخية صوب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التليفزيون الإيراني أنه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون، إذ استدارت الطائرات التي كانت على وشك الهبوط.