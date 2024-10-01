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ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تحذر المواطنين من تراجع الحرارة في هذا التوقيت

07:59 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستتراجع بشكل كبير خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لذلك يُرجى توخي الحذر وارتداء الملابس الخريفية، خاصة للأطفال في ظل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة تراجعت حوالي درجتين، لتسجل القاهرة 30 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، والمناطق الجنوبية بين 33 و37 درجة.

وأشارت لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تحسن حالة الطقس، بجانب وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت: تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يُلطِّف كثيرًا من الأجواء الحارة.

درجات الحرارة الخريف الطقس الأرصاد
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