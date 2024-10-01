القاهرة 30.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وتشمل الظواهر الجوية: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع فرص لرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5 – 2.25 ) متر واتجاه الرياح شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر :- معتدلة وارتفاع الموج (1.5 – 2.25 ) متر واتجاه الرياح : شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 اكتوبر 30 21

بنها 29 22

دمنهور 28 21

وادى النطرون 30 22

كفر الشيخ 28 21

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 31 22

السويس 30 22

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 23

نخل 30 15

كاترين 26 13

الطور 31 24

طابا 28 23

شرم الشيخ 33 26

الاسكندرية 27 23

العلمين 27 22

مطروح 28 23

السلوم 28 20

سيوة 30 18

رأس غارب 33 25

الغردقة 33 26

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 34 26

حلايب 31 28

أبو رماد 31 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 31 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 21

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 24

أسوان 36 24

الوادى الجديد 35 22

أبوسمبل 36 24