قيادات وزارة البيئة تتفقد سير عمل منظومة قش الأرز بمحافظة البحيرة

شيخ الأزهر: العدوان على غزة ولبنان كشف النفاق العالمي في التعامل مع

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، والدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع، وعلي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، جولة تفقدية بمحافظة البحيرة، لمتابعة محاور عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وخلال الجولة تم تقفد أعمال محاور التفتيش المسائية، حيث تم زيارة أحد مصانع الطوب الواقعة بنطاق مركز ومدينة كوم حمادة، وتبين التزام صاحب مصنع الطوب بالضوابط وتوقيتات العمل المنصوص عليها بقرار محافظ البحيرة.

وخلال المرور الميداني على الأراضي، تم رصد 5 نقاط حرق داخل نطاق عمل المحور، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويقوم فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة منذ فترة الإعداد للمنظومة بتنفيذ أنشطة وحملات توعوية للمزارعين لحثهم على الاستفادة من قش الأرز ذو الفوائد الاقتصادية الكبيرة وتجنب حرقه وتلويث البيئة والتعرض للمخالفات القانونية، حيث تم تنفيذ 2100 نشاط توعوي استهدف بشكل مباشر المزارعين والسيدات الريفيات.

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز بمحافظة البحيرة حوالي 186377 فدانًا، وبلغت نسبة الحصاد حوالي 48,8%، وتشير الجولات الميدانية اليومية التي يتم تنفيذها في محافظة البحيرة إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز بعد فرمه لاستخدامه كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية.

ويلقى كبس قش الأرز، قبولًا لدى المزارعين لبيعه لأصحاب المزارع أو لتوريده لمصنع إنتاج الألواح الخشبية بمدينة إدكو، علاوة على الاستخدامات المنزلية الأخرى.

كما يوجد اتجاه لإنشاء مواقع لتجميع قش الأرز بكميات كبيرة وبيعه لأصحاب المزارع الكبرى أو لموردي القش لمصنع الأخشاب، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة لإنشاء مواقع نحو 16 موقعًا حتى الآن.