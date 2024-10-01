مصدر بالسكة الحديد: اشتراكات الطلاب تصل لـ 9 أشهر والشراء من هذه الأماكن

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء استخراج اشتراكات مدعمة للطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وتتوفر هذه الاشتراكات على خطوط الهيئة في الوجهين القبلي والبحري بأسعار مدعمة خصيصًا لطلاب المدارس والجامعات.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن الاشتراكات متاحة فقط لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، وتصرف بناءً على المسافة بين محطة الانطلاق والوجهة، بحد أقصى 400 كم.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه إذا تم استخدام الاشتراك من قِبَل شخص آخر، تطبق العقوبات وفقًا للوائح.

وأوضح المصدر، أن مدة الاشتراك تصل إلى 9 أشهر وهي مدة العام الدراسي، مع إمكانية صرف اشتراك إضافي للطلبة الذين يحتاجون لفترة تدريب عملي تصل إلى 3 أشهر.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن للطلاب استخراج الاشتراكات، من خلال شراء استمارة طلب اشتراك من شبابيك التذاكر، وملء الاستمارة واعتمادها من الجهة التعليمية المختصة، وتقديم الاستمارة مع صورتين شخصيتين وصورة من بطاقة الرقم القومي في مكاتب الاشتراكات.