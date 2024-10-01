سد النهضة وفلسطين ولبنان والصومال.. تفاصيل كلمة رئيس "النواب" مع انطلاق الجلسات

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يتعهد باستكمال ما بدأه من صياغة تشريعات تُسهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، واستكمال دوره الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته بموضوعية تامة.

وأكد جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية، منوهاً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحًا ضد الفلسطينيين، ومصر لم تدخر جهدًا من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا الفلسطينيين.

وأشاد جبالي بالموقف التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، منوهًا بأن ما يحدث في لبنان هو انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وعدوان لا رحمة فيه على المدنيين، وينذر باندلاع مواجهة إقليمية شاملة، ستكون تداعياتها وخيمة على كل دول المنطقة.

وأشار رئيس "النواب" إلى أن مجلس النواب يثمن قرار القيادة السياسية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، في ظل تقاعس دولي واضح تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان.

وتابع جبالي: مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب، بشأن الأوضاع في ليبيا، أنه ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني تداعيات الأزمات المتتالية، وما زالت مصر مستمرة في جهودها لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية، كما يواجه السودان تحديًا وجوديًّا غير مسبوق، ونزاعًا داخليًّا اتسع نطاقه، ومصر تسعى لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل، وهو التزام الأخ تجاه أخيه، ومصر تدعم كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في السودان.

وقال جبالي إن مجلس النواب يثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وانتقد رئيس البرلمان إثيوبيا؛ لأنها أفشلت كل المساعي المبذولة لحل الأزمة؛ وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، مشددًا على أن مجلس النواب يؤكد رفضه السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لقيادته مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة، واضعًا مصلحة الوطن وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، مؤكدًا دعم البرلمان الدائم لجهود القيادة السياسية؛ لخفض التصعيد في المنطقة، وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية.